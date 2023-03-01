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Сегодня, 14:04

Дзюба: «В «Адане Демирспор» меня можно было выпускать в концовке даже пьяным»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Соцсети

Нападающий Артем Дзюба считает, что заслуживал большего игрового времени в турецком клубе «Адана Демирспор».

Также футболист заявил, что был шокирован турецким менталитетом.

«Почему мне не дали шанса? Это один из немногих вопросов, ответ на который я ищу по всем сторонам, и не могу найти. Я с кем только ни разговаривал — и с президентом клуба в том числе. Это бесполезно, тем более, с турками. Они удивительные в этом плане. Всегда говорят: «Все хорошо, все супер», улыбаются. Ждешь машину, тебе говорят: «Бро, 5 минут». Проходит 40 минут, опять спрашиваешь, а тебе в ответ: «Бро, еще часа 2». У меня сначала был шок, потом до смешного доходило. На следующий день должны ехать смотреть квартиру, приехала семья. Приезжаем — никого. Вот в этом они все.
Ты не понимаешь, что нужно поменять в своей игре. Мне говорили: «Будь злее, докажи мне, покажи мне». Я уже не понимал — что мне сделать, кого-то прибить, задушить? «Покажи мне свое недовольство!». Да я недоволен! Бегаешь, носишься, тренер кричит: «Вот! Оно! Давай, рви!», а потом опять в запасе оказываешься. Хорошо, ты меня не ставишь в старт, но минут на 15-20 меня можно было даже пьяного выпускать. В любом состоянии, даже если я в коме. По сей день не понял, почему все так вышло. Не хочу говорить про русофобию или что-то еще, что только в голову не лезло. Почему он на 15-20 минут вообще нападающих не выпускал? Со мной в команде еще был Бритт Ассомбалонга, мы с ним сидели на лавке, смотрели друг на друга и не понимали. Ты разминаешься, готовишься, а тебе в ответ: «Жди, жди, жди» и все», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба выступал за «Адану Демирспор» с августа 2022 года, форвард забил 1 гол в 5 матчах за команду. В ноябре того же года футболист расторг контракт с клубом.

8 февраля 2023 года форвард перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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Дзюба о том, почему расторг контракт с «Аданой Демирспор»: «Не дали даже шанса обкакаться самому»
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