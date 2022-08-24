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Дзюба мог перейти в бельгийский «Юнион» с зарплатой 500 тысяч евро в год

Алексей Еремин
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Нападающий «Аданы Демирспор» Артем Дзюба мог перейти в бельгийский «Юнион» в летнее трансферное окно, сообщает Sport24.

По информации источника, клуб из Брюсселя предлагал российскому форварду контракт с зарплатой в 500 тысяч евро в год. Руководство «Юниона» готово было сделать Дзюбу самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» 18 августа. Соглашение с нападающим заключено по схеме «1+1».

22 августа, бывший форвард «Зенита» забил гол в дебютном матче чемпионата Турции против «Фенербахче» (2:4) и стал лучшим по количеству выигранных верховых единоборств.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-24-belgiyskiy-yunion-predlagal-kontrakt-dzyube-s-zarplatoy-500-tysyach-yevro-v-god
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
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