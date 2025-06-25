Дьяков о финансовых проблемам турецких клубов: «Джикии не привыкать»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьякова прокомментировал возможный переход защитника Георгия Джикии в «Антальяспор».

«Советы ему давать не надо. Он парень взрослый, сам все прекрасно понимает. Молодец, что принял такое серьезное решение — попробовать силы в Европе», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Дьякова.

Также он ответил на вопрос, с какими трудностями Джикия может столкнуться.

«Если знаешь английский язык, все проблемы решены. Там много иностранцев, поэтому основная задача — наладить коммуникацию. В целом это крутая лига, классный город, в котором лето 8 месяцев в году, болельщики очень любят команду. Хочу пожелать Георгию удачи в новом клубе. Что касается возможных финансовых проблем, которые нередко возникают в турецком футболе, то ему не привыкать. И в нашем футболе это случается, в том числе в последней команде Джикии — «Химках». От этого никто не застрахован. Будем надеяться, что Георгий с подобным не столкнется. В конце концов, ему наверняка были даны гарантии перед подписанием контракта», — сказал Дьяков.

Ранее в среду агент Джикии Владимир Кузьмичев заявил, что футболист находится в Турции и ведет переговоры с «Антальяспором».