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6 октября, 12:47

Дьяков: «Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Дьяков вспомнил о последних годах своей карьеры
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Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о завершении своей карьеры.

«Когда уехал из Турции, можно сказать, что я закончил карьеру. Потом была полгода пауза, затем я поехал в минское «Динамо». Единственное воспоминание об этом клубе — то, что я познакомился с Романом Пилипчуком, с которым дружу и общаюсь по сей день. Он меня позвал в «Спартак-2», я с ним там работал. Вот это плюс. А так, что было после Турции... это какие-то скитания по футболу. То время для меня было сложное», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

33-летний футболист покинул турецкий «Сивасспор» летом 2018 года, а 21 июня 2022 года объявил о завершении профессиональной карьеры.

Дьяков также играл за московское «Динамо» и «Томь». В составе «Ростова» он стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-znakomstvo-s-pilipchukom-edinstvennoe-vospominanie-o-minskom-dinamo/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Динамо (Минск)
ФК Ростов
Роман Пилипчук
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