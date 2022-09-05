Черчесов верит, что Дзюба и Оздоев станут ключевыми футболистами в своих новых клубах

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Адану Демирспор» и Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

— Что касается Магомеда и Артема, то я уже говорил вам: верю, что они смогут стать основными в своих новых клубах. Насколько понимаю, Оздоев это доказывает уже с первых же встреч. Дзюбе же объективно нужно больше времени на раскачку, но он ведь уже свой первый гол в Турции забил.

— Отъезд Балотелли из «Аданы» автоматически открывает нашему легионеру дорогу в стартовый состав?

— С Балотелли или без, но Артему нужно рассчитывать только на самого себя.

Дзюба провел за новый клуб три матча и забил один гол. Оздоев сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.