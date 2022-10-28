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Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ»

Экс-тренер «Зенита» Петржела считает, что Дзюбе нужно вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» высказался по поводу будущего нападающего «Аданы Демирспора» Артема Дзюбы.

«Артему уже не хватает скорости, а без нее уже невозможно играть в современный футбол. У Дзюбы больше нет шансов играть в европейском клубе, его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть где-нибудь в ФНЛ», — сказал Петржела «СЭ».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Ранее стало известно, что Дзюба потерял в трансферной стоимости.

Артем Дзюба
Властимил Петржела
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Зенит
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