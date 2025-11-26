Юран — о работе в «Серике»: «Клуб несколько дней не мог купить нам билеты на чартер домой»
Бывший тренер турецкого «Серикспора» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о том, как прощался с командой.
— И как вам работалось в последние два месяца, когда не платили деньги, футболисты жаловались, ощущалось давление по выбору состава?
— Надо было все равно работать, держать ситуацию под контролем. В сентябре мне это удалось. Парни выкладывались на тренировках, все равно тогда думали о результате. Получилось создать коллектив из турок, португальцев, русских. Все жили одной целью.
Но когда в октябре ситуация с долгами не улучшилась, все стало тяжелее. Удовольствия от процесса, конечно, уже не получал. Зачем скрывать? Терпение у всех было на пределе. Видел, что энтузиазм у ребят пропадает, глаза не горят. Просто уже ждали, когда все закончится. Скажем так, у нас было чемоданное настроение.
— С командой успели попрощаться? Что сказали игрокам?
— Я же на базе жил. После того как расторгли контракт, мы еще три дня не могли вылететь из Турции.
— Вот как?
— Да. В клубе не могли найти денег на билеты. Слава богу, на четвертый день нашли на недорогой чартер. А все это время пересекались с футболистами в столовой, общались.
— Необычная ситуация. У команды же уже был новый главный тренер?
— Нет. Никого не назначили. Сейчас эти обязанности выполняет тренер-аналитик, у него есть лицензия.
— А вы все время жили на базе?
— Да. Мы с тренерским штабом располагались на базе. Она неплохая, находится на побережье. Генеральный директор и президент клуба, с которыми, кстати, сохранил прекрасные отношения, предлагали мне снять квартиру, но я не захотел.