Юран — о работе в «Серике»: «Клуб несколько дней не мог купить нам билеты на чартер домой»

Бывший тренер турецкого «Серикспора» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о том, как прощался с командой.

— И как вам работалось в последние два месяца, когда не платили деньги, футболисты жаловались, ощущалось давление по выбору состава?

— Надо было все равно работать, держать ситуацию под контролем. В сентябре мне это удалось. Парни выкладывались на тренировках, все равно тогда думали о результате. Получилось создать коллектив из турок, португальцев, русских. Все жили одной целью.

Но когда в октябре ситуация с долгами не улучшилась, все стало тяжелее. Удовольствия от процесса, конечно, уже не получал. Зачем скрывать? Терпение у всех было на пределе. Видел, что энтузиазм у ребят пропадает, глаза не горят. Просто уже ждали, когда все закончится. Скажем так, у нас было чемоданное настроение.

— С командой успели попрощаться? Что сказали игрокам?

— Я же на базе жил. После того как расторгли контракт, мы еще три дня не могли вылететь из Турции.

— Вот как?

— Да. В клубе не могли найти денег на билеты. Слава богу, на четвертый день нашли на недорогой чартер. А все это время пересекались с футболистами в столовой, общались.

— Необычная ситуация. У команды же уже был новый главный тренер?

— Нет. Никого не назначили. Сейчас эти обязанности выполняет тренер-аналитик, у него есть лицензия.

— А вы все время жили на базе?

— Да. Мы с тренерским штабом располагались на базе. Она неплохая, находится на побережье. Генеральный директор и президент клуба, с которыми, кстати, сохранил прекрасные отношения, предлагали мне снять квартиру, но я не захотел.