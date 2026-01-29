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29 января, 17:42

Юран о долгах «Серикспора»: «Деньги от клуба не пришли, они просрочили третью дату по выплатам»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Серикспора» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о задолженностях турецкого клуба.

«Деньги от «Серикспора» не пришли, клуб просрочил третью дату по выплатам. Пришло официальное решение от ФИФА, что заявка клуба закрывается. Если в течение 10 дней задолженность передо мной и моим тренерским штабом не будет погашена, то «Серикспор» получит трансферной бан. У них есть время, по-моему, до 2 или 3 февраля. А в апреле у клуба будет лицензирование на следующий сезон, которое они не смогут пройти при наличии задолженностей перед бывшими сотрудниками. Общение проходит через юристов. Они говорят, что нам обязательно должны прийти деньги», — сказал Юран «СЭ».

Юран возглавил турецкую команду в июле 2025 года. 29 октября он покинул пост главного тренера.

Сергей Юран в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.«Было непросто, но помог совет Бердыева». Юран — о работе в Турции

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Сергей Юран
ФК Серикспор
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