Юран — о совете Бердыева: «Сергей, резко в Турции гайки не закручивай»

Бывший тренер «Серикспора» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, какой совет ему дал Курбан Бердыев.

— С кем-то советовались по поводу того, как выстраивать отношения с турецкими игроками, персоналом?

— Встретились в Турции с Курбаном Бердыевым. Мы как-то проводили сбор между Стамбулом и Анкарой. И так получилось, что жили в одной гостинице с командой Бердыева. Он приехал туда с азербайджанским «Тураном». Вечером с ним встретились, попили чай, пообщались. Он поделился своими мыслями.

— И что он вам сказал?

— «Сергей, больше слушай. Я знаю, ты парень эмоциональный. Но резко гайки не закручивай. Все делай спокойно, постепенно гни свою линию. Слушай, но иди своим путем. Только, пожалуйста, не резко. Со всем соглашайся, но делай по-своему» (улыбается). Кроме того, Курбан Бекиевич посоветовал больше общаться с ветеранами команды, объяснять им, зачем мы делаем то или иное упражнение на тренировке. То есть к ним должен быть свой подход.

— Сработали советы?

— Да. Получилось все, как он и сказал. Без резких движений подкручивал гайки, доносил до ребят свои требования. Я же говорю, Восток — дело тонкое. Там люди порой бывают обидчивыми. Так что не нужно обострять.