Бывший нападающий ЦСКА Муса стал игроком «Сивасспора»

Турецкий «Сивасспор» 2 сентября на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ахмедом Мусой.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на два сезона.

Ранее вингер и турецкий «Фатих Карагюмрюк» расторгли действующее соглашение по взаимному согласию сторон.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешел в английский «Лестер». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды.

В составе армейцев форвард трижды становился чемпионом России, единожды — обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.