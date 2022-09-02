Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса покинул турецкий «Фатих Каргюмрюк»

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса покинул турецкий «Фатих Каргюмрюк». Клуб расторг контракт с 29-летним нигерийцем, сообщает сайт команды.

Ранее появилась информация, что «Сивасспор» полностью согласовал детали сотрудничества с Мусой.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешел в английский «Лестер». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды.

В составе армейцев форвард трижды становился чемпионом России, единожды — обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.