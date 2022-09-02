Футбол
Турция
Новости
Статьи Таблица Календарь
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 19:45

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса покинул турецкий «Фатих Каргюмрюк»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ахмед Муса.
Фото ФК «Фатих Каргюмрюк».

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса покинул турецкий «Фатих Каргюмрюк». Клуб расторг контракт с 29-летним нигерийцем, сообщает сайт команды.

Ранее появилась информация, что «Сивасспор» полностью согласовал детали сотрудничества с Мусой.

Напомним, Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, после чего перешел в английский «Лестер». В 2018 году нигериец возвращался в московский клуб на правах аренды.

В составе армейцев форвард трижды становился чемпионом России, единожды — обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Ахмед Муса
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Ефимова похвасталась новым украшением в откровенном платье
Что полезнее: 100 граммов водки или 100 граммов вина?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» объявил о достижении соглашения с «Челси» о переходе Батшуайи
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости