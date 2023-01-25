Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 10:43

Гаджиев считает, что чемпионат Турции не хуже РПЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев сравнил чемпионат Турции с РПЛ.

«Не знаю, не случайность ли, что за неделю появились разговоры о переходе Баринова, Смолова и Магкеева в чемпионат Турции. Неизвестно, сколько за них просят и почему не состоялся переход того же Баринова. Турки хотели воспользоваться ситуацией и взять футболистов за бесценок? За бесценок уже не получилось, не тот случай.

Считаю, что Турция — это нормальное направление для российских футболистов. Там любят игру, ходят много зрителей. Чемпионат совершенно не хуже, чем российский», — цитирует Гаджиева legalbet.ru.

В этом сезоне суперлиги лидирует «Галатасарай» с 45 очками, на втором месте «Фенербахче» (41), третьим идет «Башакшехир» (37). На четвертом и пятом местах — «Бешикташ» и «Трабзонспор» с 35 очками.

Источник: legalbet.ru
Футбол
Гаджи Гаджиев
0
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
Подозреваемый в педофилии психолог упал с крыши во время задержания и погиб
Рогов: планы ВСУ осуществить широкое наступление в Запорожской области сорваны
Антонов рассказал о последствиях приема Украиной американских танков Abrams
Фрегат «Адмирал Горшков» провел учение по применению гиперзвукового оружия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фатих Карагюмрюк» Оздоева сыграл вничью с «Аланьяспором» в матче чемпионата Турции
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости