Гаджиев считает, что чемпионат Турции не хуже РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев сравнил чемпионат Турции с РПЛ.

«Не знаю, не случайность ли, что за неделю появились разговоры о переходе Баринова, Смолова и Магкеева в чемпионат Турции. Неизвестно, сколько за них просят и почему не состоялся переход того же Баринова. Турки хотели воспользоваться ситуацией и взять футболистов за бесценок? За бесценок уже не получилось, не тот случай.

Считаю, что Турция — это нормальное направление для российских футболистов. Там любят игру, ходят много зрителей. Чемпионат совершенно не хуже, чем российский», — цитирует Гаджиева legalbet.ru.

В этом сезоне суперлиги лидирует «Галатасарай» с 45 очками, на втором месте «Фенербахче» (41), третьим идет «Башакшехир» (37). На четвертом и пятом местах — «Бешикташ» и «Трабзонспор» с 35 очками.