Бывший футболист сборной Турции Акын получил огнестрельное ранение

Бывший полузащитник сборной Турции Серхат Акын в своих соцсетях сообщил, что на него было совершено вооруженное нападение.

По информации СМИ, инцидент произошел в четверг, 26 сентября. На Акына напали, когда он подошел к припаркованному автомобилю. Неизвестный выстрелил экс-футболисту в ногу, а затем сел на мотоцикл к сообщнику и скрылся с места преступления.

После нападения Акын был доставлен в частную больницу в Аташехире. На данный момент его жизни ничего не угрожает. В «Фенербахче» пожелали скорейшего выздоровления бывшему игроку команды и выразили надежду, что виновные будут привлечены к ответственности в ближайшее время.

Акын завершил карьеру в 2014 году. Помимо «Фенербахче», он также выступал за «Алтай», «Коньяспор», «Тургутлуспор», «Андерлехт», «Кельн», «Карлсруэ» и другие команды.