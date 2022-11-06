Булыкин считает, что Дзюбе нужно продолжить карьеру в России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что форварду «Аданы Демирспор» Артему Дзюбе стоит вернуться в Россию.

«Хочешь не хочешь, все футболисты возвращаются на родину, и, я думаю, Артем тоже вернется в Россию. Здесь у него много вариантов, все зависит от нюансов. Вариант с «Венецией»? Нет, я думаю, что для него это не очень хороший вариант, и он, скорее всего, туда не поедет. Это не его уровень», — приводит RT слова Булыкина.

В воскресенье, 6 ноября появилась информация о том, что 34-летний Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор». Россиянин перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.