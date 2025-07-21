Бизнесмен Садыгов заявил, что не занимается футбольными делами

Бизнесмен Туфан Садыгов, имевший отношение к «Химкам», в интервью «СЭ» ответил на вопрос о покупке турецкого клуба «Серик Беледиеспор».

«Откуда вы взяли, что это мой клуб. Я вам дал комментарий, ничего не поменялось. Никакого отношения к клубу я не имею. Занимаюсь своими повседневными делами. Футбольными делами не занимаюсь точно», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее главный тренер «Серик Беледиеспор» Сергей Юран сообщил ТАСС, что перед специалистом поставлена задача сохранить прописку во втором по силе дивизионе чемпионата страны.