«Бешикташ» уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

«Бешикташ» на официальном сайте объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. В четверг, 28 августа, турецкая команда проиграла «Лозанне» (0:1) в 4-м отборочном раунде Лиги конференций.

Норвежский специалист работал с командой с января 2025 года. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

Ранее Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед», «Мольде» и «Кардифф».