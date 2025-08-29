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29 августа 2025, 00:24

«Бешикташ» уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Уле Гуннар Сульшер.
Фото Reuters

«Бешикташ» на официальном сайте объявил об увольнении Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. В четверг, 28 августа, турецкая команда проиграла «Лозанне» (0:1) в 4-м отборочном раунде Лиги конференций.

Норвежский специалист работал с командой с января 2025 года. Под его руководством команда провела 29 матчей, в которых одержала 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

Ранее Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед», «Мольде» и «Кардифф».

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Уле Гуннар Сульшер
Футбол
ФК Бешикташ
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