«Бешикташ» получил компенсацию за расторжение арендного договора Вегхорста

«Бешикташ» на официальном сайте сообщил, что получил компенсацию за расторжения арендного договора нападающего «Бернли» Ваута Вегхорста.

Сумма компенсации составила 2,85 миллиона евро.

«Соглашение об аренде с футболистом Франсуа Марией Вегхорст и его клубом было расторгнуто по обоюдному согласию игрока и его клуба», — говорится в заявлении.

Ранее 30-летний футболист улетел в Англию, где должен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Вегхорст забил 7 мячей в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне. На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.