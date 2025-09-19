Baza: игрокам «Серикспора» два месяца не выплачивают зарплату

Игроки «Серикспора» столкнулись с двухмесячной задержкой зарплаты, сообщает Sport Baza.

По информации источника, выплачена ли она в полном объеме на данный момент, неизвестно.

Ранее сообщалось, что 50 процентами акций клуба владеет экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. 9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.

Летом 2025 года команду возглавил российский тренер Сергей Юран, а также в команду перешли Дмитрий Тихий, Илья Берковский, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Расул Гусейнов, Александр Мартынов и Артем Юран.

После 6 матчей «Серикспор» занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги Турции с 8 очками.