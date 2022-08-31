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Сегодня, 09:49

Балотелли в среду пройдет медобследование для перехода в швейцарский «Сьон»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли принял решение покинуть турецкий клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, Балотелли уже достиг договоренности о переходе в швейцарский «Сьон», стороны ожидают только подписания соглашения. Форвард пройдет медицинское обследование уже в среду.

Контракт Балотелли с турецким клубом рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 2 матча в турецкой суперлиге и отдал одну голевую передачу.

Отметим, что две недели назад в «Адану Демирспор» перешел российский нападающий Артем Дзюба.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1564791973227249665?s=20&t=KD33YNGvKz9ugCAlvzkuPg
Марио Балотелли
Футбол
ФК Адана Демирспор
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