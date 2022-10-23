Артем Дзюба впервые в сезоне не попал в заявку на матч «Аданы Демирспор»

Нападающий Артем Дзюба не попал в заявку «Аданы Демирспор» на матч 11-го тура чемпионата Турции против «Коньяспора».

34-летний россиянин впервые в сезоне-2022/23 оказался вне заявки команды на официальную игру. До этого футболист трижды появлялся в стартовом составе, дважды выходил на замену и 4 раза оставался на скамейке запасных.

На счету Дзюбы 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Футболист перешел в турецкий клуб в середине августа нынешнего года на правах свободного агента.

Матч «Адана Демирспор» — «Коньяспор» состоится сегодня, 23 октября и начнется в 17.00 по московскому времени.