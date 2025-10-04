«Антальяспор» уступил «Ризеспору», Джикия провел на поле весь матч

«Антальяспор» в матче 8-го тура чемпионата Турции дома уступил «Ризеспору» со счетом 2:5.

В составе хозяев отличились Сонер Дикмен и Томаш Чванчара, у гостей дубль оформил Йесуран Рак-Саки, еще по голу забили Вацлав Юречка, Алтин Зекири и Валентин Михэилэ. На 58-й минуте полузащитник хозяев Сандер ван де Стрек получил красную карточку при счете 1:3.

Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия провел на поле всю встречу.

После этого матча «Антальяспор» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Ризеспор» с 8 очками — на 12-й строчке.