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«Антальяспор» в меньшинстве сыграл вничью с «Гиресунспором», Кудряшов вышел на замену

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Антальяспор» дома сыграл вничью с «Гиресунспором» в матче 19-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче на 4-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Догукан Синик. Затем на 40-й минуте игрок гостей Борха Сайнс.

Во втором тайме на 59-й минуте форвард «Антальяспора» Луиз Адриану вывел команды вперед, а через три минуты Фернандо получил прямую красную карточку и оставил клуб из города Анталья в меньшинстве.

Итоговый счет в матче установил игрок «Гиресунспора» Риад Байич — 2:2. На 90+4 минуте у «Антальяспор» был шанс выиграть встречу, но гол Сея Накадзима был не засчитан из-за офсайда.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов вышел на поле на 83-й минуте.

«Антальяспор» занимает 14-е место в таблице турецкой суперлиги (18 очков).

Турция. Суперлига. 19-й тур
14 янв, 00:00. Antalya Stadium (Анталья)
Антальяспор
2:2
Гиресунспор

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П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
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Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
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ТБ 2.5

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Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
Федор Кудряшов
ФК Антальяспор
0
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