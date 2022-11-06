«Антальяспор» Кудряшова победил «Фатих Карагюмрюк» Оздоева

«Антальяспор» победил «Фатих Карагюмрюк» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Турции — 4:2.

В составе хозяев отличились бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, а также Хаджи Райт, Гюрай Вурал и Вейсел Сары. У гостей забили Эбрима Колли и Мбай Диань.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел на поле весь матч, а полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев был заменен на 67-й минуте встречи.

«Антальяспор» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 16 очками, «Фатих Карагюмрюк» идет на 13-й строчке с 12 очками.