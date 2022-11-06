Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 18:58

«Антальяспор» Кудряшова победил «Фатих Карагюмрюк» Оздоева

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

«Антальяспор» победил «Фатих Карагюмрюк» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Турции — 4:2.

В составе хозяев отличились бывший форвард «Спартака» Луис Адриано, а также Хаджи Райт, Гюрай Вурал и Вейсел Сары. У гостей забили Эбрима Колли и Мбай Диань.

Российский защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов провел на поле весь матч, а полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев был заменен на 67-й минуте встречи.

«Антальяспор» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции с 16 очками, «Фатих Карагюмрюк» идет на 13-й строчке с 12 очками.

Турция. Суперлига. 13-й тур
06 нояб, 17:00. Antalya Stadyumu (Анталья)
Антальяспор
4:2
Фатих Карагюмрюк

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
⚽ Футбол. АПЛ
Челси 0
Арсенал 1
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
Магомед Оздоев
Федор Кудряшов
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Фатих Карагюмрюк
0
Читайте также
Бивол разобрал второго мексиканца за год. Зурдо оказался более жестким, чем Канело
«Родной дворец, столько родственников. Не всех даже знаю!» Валиева зажгла в родной Казани
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: инициатива расторжения контракта с Дзюбой исходила от «Аданы Демирспор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости