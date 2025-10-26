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26 октября 2025, 16:34

«Башакшехир» разгромил «Антальяспор» Джикии благодаря дублю Шомуродова

Алина Савинова

«Башакшехир» на выезде одержал крупную победу над «Антальяспором» в матче 10-го тура чемпионата Турции — 4:0.

У гостей по два гола забили Нуну Да Кошта и бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Догукана Сыныка. Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия провел на поле весь матч.

«Башакшехир» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги. «Антальяспор» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, уступая команде из Стамбула по дополнительным показателям.

Чемпионат Турции. 10-й тур.
26 октября 2025, 00:00. Antalya Stadium (Анталья)
Антальяспор
0:4
Истанбул Башакшехир

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Георгий Джикия
Элдор Шомуродов
Футбол
ФК Антальяспор
ФК Истанбул Башакшехир
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