«Башакшехир» разгромил «Антальяспор» Джикии благодаря дублю Шомуродова

«Башакшехир» на выезде одержал крупную победу над «Антальяспором» в матче 10-го тура чемпионата Турции — 4:0.

У гостей по два гола забили Нуну Да Кошта и бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов.

Хозяева с 43-й минуты играли в меньшинстве после удаления Догукана Сыныка. Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия провел на поле весь матч.

«Башакшехир» набрал 10 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице турецкой суперлиги. «Антальяспор» с таким же количеством баллов располагается на строчку ниже, уступая команде из Стамбула по дополнительным показателям.