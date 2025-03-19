Футбол
19 марта, 04:06

Мората: «Если бы мог вернуться назад, я бы не уходил из «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
Альваро Мората.
Фото AFP

Нападающий «Милана» Альваро Мората, выступающий за «Галатасарай» на правах аренды, рассказал, о чем жалеет в своей карьере.

«Если бы я мог вернуться назад, я бы не принял решения покинуть «Атлетико». В то время я не осознавал, что Симеоне тоже ценит меня», — приводит Cadena Ser слова Мораты.

Мората в 2019 году перешел в «Атлетико» из «Челси» на правах аренды, а спустя сезон перебрался на постоянной основе. Однако спустя несколько месяцев перешел в «Ювентус» на правах аренды, после которой два года провел в «Атлетико» и в 2024-м перешел в «Милан».

