Агент Зайнутдинова: «Бешикташ» рассчитывает на Бахтиера, мы даже не рассматриваем другие варианты»

Евгений Новиков, агент защитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, оценил вероятность того, что футболист начнет сезон в другом клубе.

«Думаю, нет шансов, что Бахтиер начнет сезон не в «Бешикташе». Клуб на него рассчитывает. Мы ничего даже не рассматриваем», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он ответил на вопрос о том, сохраняется ли интерес к защитнику из России.

«Интерес к хорошим футболистам всегда есть. Но Зайнутдинов готовится к сезону, к еврокубкам в «Бешикташе», — добавил агент.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из московского ЦСКА. 26-летний казахстанец сыграл 37 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах и забил один мяч.