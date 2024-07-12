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Агент Зайнутдинова: «Бешикташ» рассчитывает на Бахтиера, мы даже не рассматриваем другие варианты»

Алина Савинова
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Евгений Новиков, агент защитника «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, оценил вероятность того, что футболист начнет сезон в другом клубе.

«Думаю, нет шансов, что Бахтиер начнет сезон не в «Бешикташе». Клуб на него рассчитывает. Мы ничего даже не рассматриваем», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он ответил на вопрос о том, сохраняется ли интерес к защитнику из России.

«Интерес к хорошим футболистам всегда есть. Но Зайнутдинов готовится к сезону, к еврокубкам в «Бешикташе», — добавил агент.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» в августе 2023 года из московского ЦСКА. 26-летний казахстанец сыграл 37 матчей за стамбульскую команду во всех турнирах и забил один мяч.

 

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
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