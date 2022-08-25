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Сегодня, 19:24

Агент Языджи заявил, что «Трабзонспор» заинтересован в подписании игрока

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о переходе игрока в «Трабзонспор».

«Юсуф подписал контракт с «Трабзонспором»? Это неправда! Клуб хочет подписать Юсуфа, но сделка еще не завершена», — сказал Чебеджи «СЭ».

Языджи играл за армейцев во второй половине сезона-2021/22 на правах аренды из «Лилля».

Он забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за ЦСКА. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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