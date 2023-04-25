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Сегодня, 08:30

Агент Языджи сообщил об интересе к игроку клубов из Германии, Италии и Франции

Микеле Антонов
Корреспондент
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Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ», клубы каких стран заинтересованы в трансфере игрока.

«В услугах Языджи заинтересованы многие европейские команды из Германии, Италии и Франции. Когда придет время, мы узнаем, что будет дальше с карьерой Юсуфа», — сказал Чебеджи «СЭ».

Права на 26-летнего игрока принадлежат «Лиллю». Аренда в «Трабзонспоре» завершится 30 июня. На его счету 5 голов в 20 матчах в сезоне.

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ФК Лилль
Юсуф Языджи
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