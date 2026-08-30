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Агент Владимир Кузьмичев прокомментировал дебют российского игрока Галатасарая Алексея Батракова в чемпионате Турции

Кузьмичев: «В Турции Батраков может набрать больше 20 результативных баллов за сезон»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» прокомментировал дебют россиянина в чемпионате Турции.

— Как вам дебют Батракова за «Галатасарай»?

— Более чем удачный. При этом такая игра Алексея для меня сюрпризом не стала.

— Вот как?

— Уверен, что в любой ситуации, даже не самой простой (дебют, новые партнеры, давление трибун), Алексей способен себя проявить на поле. Настолько крепкая и стабильная у него нервная система, что никто и ничто не может вывести его из равновесия. Выйдя на замену, он не испытал вчера никаких проблем. Не волновался, сразу вступил в игру. Поучаствовал в опасных атаках, помог «Галатасараю» победить.

— Общались с ним после матча?

— Да. Написал ему сразу после финального свистка, поздравил с победой. Он поблагодарил и заметил, что будет продолжать в том же духе (улыбается).

— Некоторые болельщики «Галатасарая» уже называют Батракова новым Мертенсом.

— Спокойно отношусь к таким вещам. Леша узнаваем сам по себе. Его нет смысла с кем-то сравнивать. Он пока сделал только первый шаг. Дальше — больше, потому что потенциал у парня действительно огромный!

— Согласно статистике, Алексей вчера создал один голевой момент, нанес два удара по воротам (один в створ), совершил пять ТТД в чужой штрафной, четыре из которых были удачными. Но есть и еще одна цифра: всего четыре выигранных единоборства из девяти. Это не настораживает?

— Ну... Алексей никогда гренадером и не был. У него все-таки другие козыри. Тем не менее, думаю, тренеры «Галатасарая» понимают, где ему еще нужно прибавить. Так что наверняка поработают и над этим компонентом.

— Не поймали себе на мысли, что в чемпионате Турции, где чуть ли не каждая атака завершается опасным моментом, Батракову по силам набрать 20 баллов по системе «гол плюс пас»?

— Вполне это допускаю. РПЛ — более закрытый чемпионат, и здесь Леша показывал просто потрясающую статистику (в сезоне-2024/25 Батраков забил в РПЛ 13 голов и отдал 9 результативных передач. - Прим. «СЭ»). В Турции проповедуется открытый футбол, многие заточены на атаку. Уровень партнеров у Алексея довольно высокий. Так что не исключаю, что он перешагнет рубеж в 20 результативных баллов за сезон.

— А способен ли Батраков прогрессировать в таком, что называется, безбашенном футболе, где многим командам явно не хватает игровой дисциплины, где тебя порой никто не опекает?

— Алексей сам себе всегда предъявляет очень высокие требования. Постоянно хочет расти, прибавлять, двигаться вперед. Не сомневаюсь, что благодаря менталитету, характеру он будет еще больше реализовывать свой потенциал. Что касается специфики чемпионата Турции, то, возможно, Батраков и добавит «Галатасараю» баланса в игре. Ведь он хорош и на мяче, и без мяча проделывает очень качественную работу», — сказал Кузьмичев «СЭ».

29 августа Батраков дебютировал в составе «Галатасарая» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2). Он появился на поле с началом второго тайма и отметился предголевой передачей.

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Нет смысла сравнивать Лешу с Мертенсом. Он узнаваем сам по себе». Кузьмичев — о дебюте Батракова и «Локо»

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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