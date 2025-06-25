Футбол
25 июня, 12:55

Агент Джикии: «Георгий находится в Турции, ведет переговоры с «Антальяспором»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Пока конкретики нет. Джикия вместе со Шпиневым находится в Турции, ведут переговоры с «Антальяспором». Если завершатся удачно, Георгий подпишет контракт», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник сыграл 19 матчей и не отличился результативными действиями.

Иван Сергеев, Антон Заболотный, Наир Тикнизян и&nbsp;Фабио Челестини.Куда перейдут Сергеев и Заболотный, ЦСКА возглавил швейцарец, Тикнизян уехал в Сербию. Таблица трансферов РПЛ

Георгий Джикия
ФК Антальяспор
Владимир Кузьмичев (менеджер)
