Агент Джикии: «Георгий находится в Турции, ведет переговоры с «Антальяспором»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока.

«Пока конкретики нет. Джикия вместе со Шпиневым находится в Турции, ведут переговоры с «Антальяспором». Если завершатся удачно, Георгий подпишет контракт», — сказал Кузьмичев «СЭ».

31-летний Джикия провел последний сезон в «Химках». За подмосковный клуб защитник сыграл 19 матчей и не отличился результативными действиями.