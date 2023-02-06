Агент Соу заявил, что игрок находился далеко от эпицентра землетрясений

Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что нападающий «Анкарагюджю» Али Соу не пострадал из-за землетрясений.

«Али не пострадал, он находится далеко от эпицентра землетрясений, у него все нормально», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 20 матчей в составе «Анкарагюджю», в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро. Права на футболиста принадлежат «Ростову».

Сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла, которое стало сильнейшим на территории страны с 1939 года.