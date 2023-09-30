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Сегодня, 17:15

Агент Соу заявил, что футболист скоро вернется на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что из-за перелома руки форвард Али Соу не выпадет на продолжительный срок.

«Да, Али сломал руку, но все не так страшно, уже скоро он вернется на поле, — заявил Соррентино. — Точных сроков восстановления я сейчас назвать не могу, но речь точно идет не про месяцы восстановления, он восстановится гораздо раньше. Возвращение в «Ростов»? Пока разговоров об этом не было», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Али Соу провел четыре матча в составе «Анкарагюджю», отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sou-perelom-ruki-skoro-ali-vernetsya-v-sostav/
Футбол
Али Соу
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