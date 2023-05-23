Агент Гюрлюка прокомментировал слухи о переходе турецкого нападающего в «Зенит»

Юсуф Коджакая, агент нападающего турецкого «Алтынорду» Эмирджана Гюрлюка, отреагировал на информацию о том, что футболист подписал контракт с «Зенитом».

«Эмирджан подписал соглашение с «Зенитом»? Это фейк», — приводит Sport24 слова агента.

В текущем сезоне 19-летний форвард провел за «Алтынорду» 30 матчей, отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

«Зенит» в этом сезоне досрочно стал чемпионом России. Петербургская команда с 66 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ.