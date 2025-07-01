Футбол
1 июля, 11:37

Агент Джикии о трансферном бане «Антальяспора»: «Конечно, эта ситуация заставляет задуматься»

Дарик Агаларов

Агент российского защитника Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» высказался о трудностях подписания контракта с турецким «Антальяспором».

«Конечно, эта ситуация заставляет задуматься, как минимум крутить ее в голове. Но тем не менее, проанализировав турецкий чемпионат, можно понять, что это не сверхъестественная история, такие ситуации возникают. И как правило они решаются положительно. У руководства федерации Турции не так много времени для принятия решения по этой ситуации. Думаю, все будет нормально. Руководство клуба нас заверило, что все финансовые обязательства они погасили», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Джикия подписал контракт с турецким клубом на прошлой неделе, но трансфер не был оформлен из-за запрета со стороны ФИФА. Международная федерация футбола ввела ограничения из-за задолженности «Антальяспора» перед бывшими игроками.

Ранее официальный представитель «Антальяспора» сообщил, что клуб рассчитывает на снятие запрета на регистрацию новых игроков в середине июля. Тогда клуб сможет официально оформить переход российского футболиста.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Антальяспор
  • AnTaras

    Раньше надо было думать.

    01.07.2025

    • Регистрация перехода Джикии в «Антальяспор» запланирована на середину июля

