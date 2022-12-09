Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 16:00

Агент Чебеджи порекомендовал нападающих из чемпионата Турции для усиления российских клубов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, какие игроки из чемпионата Турции могли бы усилить чемпионат России, в частности ЦСКА.

«ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора». Он приезжал в 2018 в Россию на Чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны. Еще могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» — опытный нападающий с хорошим завершением», — цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

Гомес выступает в «Трабзанспоре» с сентября 2022 года. В активе 26-летнего уругвайца 11 матчей, два гола и четыре результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста — 7,5 миллиона евро.

31-летний Дурсун играет за «Фенербахче» с июля 2021 года. Нападающий участвовал в 49 матчах, забил 17 голов и отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 2,8 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-yazydzhi-esli-tsska-nuzhen-napadayushchiy-to-mogu-posovetovat-maksi-gomesa-i-serdara-dursuna-1435411/
ФК Трабзонспор
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
К Третьяку приставили экстрасенса, Тихонова отвезли в КГБ. Памятные моменты «Приза «Известий»
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Бут рассказал об отношении сокамерников в США к России
Суд приговорил Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы
Восточные ласки: как Си Цзиньпина встретили в Эр-Рияде и с чем он уехал оттуда
Что происходит с дорогами в Хабаровском крае
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ракицкий покинул турецкий клуб «Адана Демирспор»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости