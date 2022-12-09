Агент Чебеджи порекомендовал нападающих из чемпионата Турции для усиления российских клубов

Футбольный агент Адем Чебеджи рассказал, какие игроки из чемпионата Турции могли бы усилить чемпионат России, в частности ЦСКА.

«ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора». Он приезжал в 2018 в Россию на Чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны. Еще могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» — опытный нападающий с хорошим завершением», — цитирует Чебеджи Metaratings.ru.

Гомес выступает в «Трабзанспоре» с сентября 2022 года. В активе 26-летнего уругвайца 11 матчей, два гола и четыре результативных передачи. Трансферная стоимость футболиста — 7,5 миллиона евро.

31-летний Дурсун играет за «Фенербахче» с июля 2021 года. Нападающий участвовал в 49 матчах, забил 17 голов и отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость 2,8 миллиона евро.