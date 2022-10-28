Футбол
Турция
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи
Главная
Футбол
Турция

Сегодня, 17:05

Агент Барбоза считает, что трансферную стоимость Дзюбы неправильно оценили

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демирспор»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о трансферной стоимости нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Я не считаю, что Tranfermarkt является серьезным предприятием, которое может определить стоимость игрока. Чаще всего они ошибаются. Я бы не советовал брать в пример Transfermarkt. Это не соответствует реальности рынка. Цена Дзюбы просто неправильно оценена. Это можно посмотреть по другим игрокам. Transfermarkt не отражает реального положения дел на рынке. Так было всегда. И это не только относится к Дзюбе», — сказал Барбоза «СЭ».

По данным Transfermarkt, Дзюба подешевел на 2 миллиона евро. Ранее стоимость 34-летнего футболиста на портале составляла 6 миллионов евро, теперь она составляет 4 миллиона.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.

Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
Паулу Барбоза
9
2
Читайте также
Европейцы не хотят играть с Россией. Бойкот заставит НХЛ перенести Кубок мира?
«Он выглядит как мой дедушка». Что пишут за океаном об Овечкине
На дом Нэнси Пелоси совершено нападение
Актера Павла Устинова призвали в рамках частичной мобилизации
Матвиенко указала на законное право россиян уезжать и возвращаться в страну
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: контракт с «Адана Демирспор»
Агент Барбоза считает, что Дзюба стоит больше 5 миллионов евро
Радимов заявил, что не видел ни одного матча турецкого чемпионата, чтобы Дзюба там играл
Булыкин рассказал, в каких европейских клубах Дзюба смог бы проявить себя
Петржела — о Дзюбе: «Его единственный вариант — вернуться в Россию и сыграть в ФНЛ»
Каррера не считает, что в Италии Дзюба будет играть хуже Жиру или Ибрагимовича
Артем Дзюба потерял в трансферной стоимости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Аданы Демирспор»: «Дзюба — важный игрок с сильным характером»

Агент Барбоза считает, что Дзюба стоит больше 5 миллионов евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости