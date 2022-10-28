Агент Барбоза считает, что трансферную стоимость Дзюбы неправильно оценили

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о трансферной стоимости нападающего «Аданы Демирспор» Артема Дзюбы.

«Я не считаю, что Tranfermarkt является серьезным предприятием, которое может определить стоимость игрока. Чаще всего они ошибаются. Я бы не советовал брать в пример Transfermarkt. Это не соответствует реальности рынка. Цена Дзюбы просто неправильно оценена. Это можно посмотреть по другим игрокам. Transfermarkt не отражает реального положения дел на рынке. Так было всегда. И это не только относится к Дзюбе», — сказал Барбоза «СЭ».

По данным Transfermarkt, Дзюба подешевел на 2 миллиона евро. Ранее стоимость 34-летнего футболиста на портале составляла 6 миллионов евро, теперь она составляет 4 миллиона.

В нынешнем сезоне Дзюба забил 1 гол в 5 матчах за «Адану Демирспор». Россиянин стал игроком турецкого клуба в августе 2022-го. Контракт нападающего с «Аданой» действует до конца июня 2023-го.