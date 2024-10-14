Агент Зайнутдинова — о будущем игрока: «Возвращение в Россию — шаг назад»

Агент Рамил Адигезалов полагает, что «Бешикташ» продаст полузащитника Бактиера Зайнутдинова.

«У Зайнутдинова очень непонятные перспективы. Его подписал бывший президент клуба, который ушел. Новый президент пришел — подписал много сильных легионеров, поэтому, возможно, что, скорее всего, его продадут. Не зимой, так летом. Играть будет мало — но что-то, Кубки какие-то, будут давать играть, чтобы он все равно оставался на виду, был в ликвиде на рынке», — цитирует Адигезалова Legalbet.kz.

Однако, по мнению агента, возвращение в Россию станет шагом назад для 26-летнего футболиста.

«Возвращаться в Россию, наверное, не вариант — это шаг назад. Остаться в любом другом турецком клубе — можно поискать варианты там. Либо попробовать перейти в Европу», — добавил он.

Контракт Зайнутдинова с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года. Ранее турецкие СМИ сообщали, что в переходе футболиста заинтересованы московские «Динамо» и «Локомотив».