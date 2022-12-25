«Фатих Карагюмрюк» Озодева проиграла «Адане Демирспор» в чемпионате Турции

«Фатих Карагюмрюк» проиграла «Адане Демирспор» со счетом 1:2 в матче 15-го тура чемпионата Турции.

Российский полузащитник «Фатиха» Магомед Оздоев вышел в основном составе и был заменен в конце матча.

«Фатих Карагюмрюк» не может выиграть на протяжении четырех матчей и находится в зоне вылета: 17-е место и 13 очков.

«Адана Демирспор», за которую в начале сезона выступал российский форвард Артем Дзюба, идет на третьей строчке (27 очков).