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Все 16 сделок трансферного дедлайна РПЛ: от Джикии и Дзюбы до Аппаева и Лисаковича

В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Закрытие трансферного окна получилось насыщенным.

Артем Дзюба

Свободный агент — «Акрон»

Экс-форвард сборной России долго не мог найти новый клуб. В СМИ писали о том, что 36-летний форвард мог оказаться в «Крылья Советов», но в Самаре высадился Иван Сергеев, а боссы «Акрона» еще в июне говорили, что не заинтересованы в Артеме. Но в итоге нападающий подписал контракт с командой из Тольятти до конца сезона.

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Дмитрий Стоцкий

«Пари НН» — «Уфа»

34-летний полузащитник вернулся в «Уфу», в которой провел три с половиной года в середине 2010-х, после чего ушел в «Краснодар» и даже дебютировал за сборную России. Прошлый сезон Стоцкий был запасным в «Пари НН», «Уфа» подписала его в качестве свободного агента.

Алекс Корредера

«Тенерифе» — «Химки»

Подмосковный клуб отдал за испанца 500 тысяч евро. Алекс — воспитанник «Барселоны», однако вся его карьера прошла в низших лигах Испании. Последние четыре сезона он бился за «Тенерифе», выступает 28-летний футболист на позиции центрального полузащитника.

Сесар Монтес.
Фото Global Look Press

Сесар Монтес

«Альмерия» — «Локомотив»

Железнодорожники укрепили центр защиты 27-летним мексиканцем, который только в январе 2023-го перебрался в Европу. Прошлым летом «Альмерия» заплатила за него «Эспаньолу» 14 миллионов евро, «Локомотиву» Монтес достался всего за шесть.

Павел Мелешин

«Спартак» — «Сочи» (аренда)

20-летний форвард мощно смотрелся на предсезонке, но с началом сезона пропал из состава красно-белых — всего 82 минуты во всех турнирах. За практикой Мелешин отправился в первую лигу, где центральный нападающий понадобился «Сочи».

Павел Маслов

«Спартак» — «Сочи» (аренда)

Защитник потерялся в «Спартаке», хотя еще несколько лет назад получал стабильную практику в РПЛ. С начала прошлого сезона Маслов провел на поле всего 665 минут во всех турнирах. Воскрешать карьеру Павел будет в первой лиге.

Олег Исаенко

«Химки» — «Балтика» (аренда)

Фланговый защитник, прошедший школу «Краснодара», практически не участвовал в играх «Химок» в этом сезоне — жалкие два появления на поле во всех турнирах. 24-летний футболист заинтересовал «Балтику», которая борется за возвращение в РПЛ.

Сергей Варатынов

«Химки» — «Балтика»

За Исаенко в Калининград из Подмосковья поехал 21-летний Варатынов. Центральный защитник не справился с конкуренцией на позиции центрального защитника, которая в «Химках» оказалась переукомплектованной. «Балтика» отдала за Варатынова 250 тысяч евро, игрок выступал за юношеские сборные России.

Захар Волков

«Химки» — «Арсенал» Тула (аренда)

Также «Химки» расстались с 27-летним белорусом, тоже выступающим на позиции центрального защитника. В этом сезоне Волков появлялся на поле трижды, правда, в РПЛ он провел лишь четыре минуты. Игрок с 19 матчами за сборную Белоруссии поможет тульскому «Арсеналу» удержать текущее лидерство в первой лиге.

Виктор Мендес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виктор Мендес

ЦСКА — «Крылья Советов» (аренда)

24-летний чилиец в этом сезоне не сыграл за ЦСКА ни минуты, хотя в прошлой кампании появился в 33 матчах во всех турнирах. Виктор не участвовал в предсезонных сборах армейцев из-за проблем с законом на родине. Теперь с ним будут разбираться в Самаре.

Велдин Ходжа

«Риека» — «Рубин»

Казанцы отдали два миллиона евро за молодого опорника. Ходжа — капитан сборной Хорватии U-21, а последние три сезона он получал регулярную практику в хорватской элите. Также у него есть неплохой опыт участия в еврокубках, правда, в основном в отборочных турнирах.

Сауль Гуарирапа

«Сочи» — ЦСКА (аренда)

ЦСКА выловил одного из самых ценных игроков первой лиги — в начале лета медиа связывали Гуарирапу даже с «Зенитом». 21-летний венесуэлец высадился в Москве на условиях годичной аренды с правом выкупа: в 10 матчах во второй половине прошлого сезона РПЛ он забил восемь голов.

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Виталий Лисакович

«Рубин» — «Балтика»

Белорусский нападающий в этом сезоне ни разу не сыграл за «Рубин» и отправился в «Балтику», где бегал в аренде во второй половине прошлого сезона. Получилось неплохо — 4+2 в 12 матчах. По данным инсайдера Ивана Карпова, Лисакович будет зарабатывать в Калининграде гигантские деньги по меркам первой лиги — 4 миллиона рублей в месяц.

Хызыр Аппаев

«Факел» — «Балтика»

34-летний ветеран тоже был призван на помощь «Балтике», старающейся вернуться в РПЛ с первой попытки. Форвард выступал в Калининграде с зимы 2021-го и в общей сложности провел за клуб 119 матчей. В этом сезоне он не вышел лишь в одной кубковой игре, правда, не отметился ни одним результативными действием.

Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Георгий Джикия

Свободный агент — «Химки»

Джикия после истечения контракта со «Спартаком» никак не мог найти новый клуб, хотя еще недавно считался одним из лучших защитников РПЛ и выступал за сборную — иногда с капитанской повязкой. Незадолго до закрытия трансферного окна его взяли «Химки», предложив контракт по схеме «1+1». Он согласился.

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Роберт Мехия

«Онсе Кальдас» — «Химки» (аренда)

Также для усиления обороны в Подмосковье прибыл колумбийский опорный полузащитник Роберт Мехия. «Химки» взяли его в годичную аренду с правом выкупа за 1,4 миллиона долларов. В сезоне-2022/23 23-летний южноамериканец уже заезжал в Европу — отыграл в турецком «Гиресунспоре» и практически не выпадал из основы, а затем вернулся на родину. Сейчас — новая попытка покорить другой континент.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Химки
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