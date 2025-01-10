1,5 года назад он стоил 100 тысяч.

20-летний центральный защитник Абдукодир Хусанов в ближайшее время перейдет в «Манчестер Сити». О трансфере объявил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Горожане» планируют в январе приобрести нескольких футболистов для исправления провальных результатов.

Фабрицио Романо анонсировал трансфер

По данным инсайдера, Хусанов — одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити» на январь. Клуб начал работу над переходом еще в конце 2024 года и значительно продвинулся в переговорах: обсуждение с «Лансом» находится в финальной стадии, а сам защитник принял условия личного контракта и желает как можно скорее переместиться на «Этихад». Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола также дал согласие на переход Абдукодира.

При этом Романо со ссылкой на бразильское медиа UOL сообщал о переговорах «Ман Сити» с другим центральным защитником — 18-летним Витором Рейсем из «Палмейраса». Представители «горожан» находились в Бразилии, а первичное предложение составило 40 миллионов евро. Впрочем, инсайдер анонсировал завершение сделки в ближайшее время — подписал пост про Абдукодира фирменным Here we go.

По данным журналиста Санти Ауна, узбек обойдется «горожанам» в 50 миллионов евро с учетом бонусов. Также в сделку может войти процент при перепродаже. Контракт Хусанова будет рассчитан до 2030 года.

Фото Global Look Press

Хусанов — одно из открытий сезона в лиге 1

Еще пару месяцев назад вряд ли кто-то ждал узбека в «Манчестер Сити», однако он показал отличный прогресс и выгрыз место в основе «Ланса». В чемпионате Франции он уже провел больше матчей, чем за весь прошлый сезон (13 против 11). А с лета его трансферная стоимость, по данным сайта Transfermarkt, выросла с 2,5 миллиона евро до 12.

Помимо «Манчестер Сити» интерес к Абдукодиру приписывали «ПСЖ», «Тоттенхэму», «Ньюкаслу», «Реалу» и другим клубам. При этом узбек объявился в топ-5 лигах только летом 2023-го — за 100 тысяч евро перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетик-БГУ», куда вообще пришел бесплатно. За полтора года во Франции Хусанов получил опыт в еврокубках — в прошлом сезоне дважды сыграл в Лиге чемпионов, в нынешнем провел две встречи в квалификации Лиги конференций, где «Ланс» уступил «Панатинаикосу» по сумме двух матчей (2:3).

«Ман Сити» надеется купить в январе нескольких футболистов

В отличие от Хусанова, «Ман Сити» проводит худший сезон за последние несколько лет. Команда идет шестой в АПЛ и отстала от лидирующего «Ливерпуля» на 12 очков. При этом у мерсисайдцев еще есть игра в запасе. Для спасения кампании руководство «горожан» планирует подписать в январе нескольких футболистов — издание Daily Mail сообщало о трех потенциальных новичках.

Кроме позиции центрального защитника, в усилении нуждаются линии полузащиты и нападения. В середину приоритетными вариантами являются Мартин Субименди из «Реал Сосьедад» и Бруну Гимарайнс из «Ньюкасла». Также усиливаются слухи о желании «Ман Сити» взять реактивного Омара Мармуша из «Айнтрахта», это подтвердил немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг. Правда, за египтянина просят 80 миллионов, а «горожане» настроены на 50-60.