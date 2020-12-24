«Зениту» отказали в покупке хорвата, «Краснодар» нацелился на румынскую звезду

Главные трансферные слухи и новости за последние сутки.

Майера в Петербурге не будет

Хорватское издание Jutarnji List сообщило о том, что загребское «Динамо» отклонило предложение «Зенита» о покупке 22-летнего хорватского полузащитника Ловро Майера. Уточняется, что сине-бело-голубые были готовы заплатить за хавбека 10 миллионов евро и процент от его последующей перепродажи, но «Динамо» решило оставить Майера у себя. Кроме того, хорватский клуб в понедельник продлил контракт с футболистом до лета 2026 года, повысив ему зарплату до 600 тысяч евро в год.

Румынский вингер для «Краснодара»

Полузащитник «Стяуа» (ФКСБ) Деннис Ман может переехать в Россию. Румынское издание Gazeta Sporturilor пишет, что «Краснодар» предложил за 22-летнего хавбека 10 миллионов евро. Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали уже отметил, что хочет выручить от трансфера одного из лучших футболистов команды как минимум 15 миллионов. По данным источника, Бекали сообщил «Краснодару» о том, что ждет от клуба новое предложение до 10 января. Ранее ProSport сообщал, что Маном интересовались ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов».

Ман — лучший бомбардир текущего чемпионата Румынии (12 голов). Его основная позиция — правый вингер, но он может сыграть и на позиции центрального нападающего.

Эриксен выставлен на трансфер

Меньше чем через год после перехода в «Интер» Кристиан Эриксен оказался в списке тех, кого черно-синие выставили на трансфер. Генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже подтвердил эту информацию. «Эриксен покинет команду в январе, он не вписывается в наши планы», — добавил глава «Интера».

Датчанин лишь в январе переехал в Милан из «Тоттенхэма», где почти не выходил в основном составе при Жозе Моуринью. Сумма трансфера тогда составила 27 миллионов евро. Однако Эриксен и у Антонио Конте играет редко — в этом сезоне 28-летний датчанин появился на поле лишь в восьми матчах серии А. Хавбек может вернуться в Англию — им интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Новый защитник для «МЮ»?

«Красные дьяволы» продолжают искать футболистов для усиления обороны. Daily Mail пишет, что среди прочих «Манчестер Юнайтед» рассматривает 20-летнего центрального защитника «Шальке» Эзана Кабака. Турком уже не первый месяц интересуются клубы премьер-лиги: летом «Шальке» просил за своего футболиста у «Ливерпуля» 44 млн евро. Издание отмечает, что из-за влияния пандемии коронавируса «Шальке» готов снизить цену на Кабака и готов продать его «МЮ» за 27,5 миллиона евро.

Рюдигер может перейти в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намерен усилить оборону команды в январское трансферное окно. Если верить Le Parisien, немец попросил руководство парижского клуба купить у «Челси» 27-летнего защитника Антонио Рюдигера. Он потерял место в составе синих — в текущем чемпионате Англии он сыграл всего в одном матче.