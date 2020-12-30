Бекхэм ждет Месси и Суареса в Майами. Главные слухи дня
ЦСКА не получит капитана «Маккаби»
Большая редкость в современном футболе: клуб на собственном сайте объявил, что отверг предложение другого клуба. «Маккаби» из Хайфы во вторник сообщил, что получил письмо от ЦСКА с вопросом об аренде 24-летнего полузащитника Неты Лави. «Клуб отклонил это предложение и объяснил свое решение тем, что перед капитаном команды стоят важные задачи на финишную часть сезона», — написано на сайте «Маккаби».
Лави — центральный полузащитник оборонительного плана. Косвенное подтверждение того, что ЦСКА ищет футболиста в опорную зону.
Бекхэм собирает звезд
«Интер Майами» намерен стать настоящим грандом мирового футбола. Слухов вокруг клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм, очень много. Последние: вероятные трансферы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Атлетико» Луиса Суареса. Как сообщил журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Radio, оба могут уехать в США, но не раньше лета 2022 года.
Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом будущего года, а соглашение 33-летнего уругвайца с «Атлетико» — летом 2022-го.
Иско отправится в «Севилью» через полгода
AS утверждает, что полузащитник «Реала» Иско перейдет в «Севилью», но не зимой, а через полгода. По данным источника, 28-летний испанец хочет покинуть «Королевский клуб» из-за конфликта с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, а «Севилья» — самый реальный вариант. Мадридцы не хотят отпускать игрока сейчас, но летом будут готовы продать Иско за 15-20 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
Коста — в «Арсенал», Милик — в «Атлетико»?
Во вторник «Атлетико» объявил то, о чем говорилось давно: Диегу Коста и мадридский клуб расторгли контракт. Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо тут же сообщил: Диего Симеоне хочет видеть в команде Аркадиуша Милика, но «Наполи» требует за январский трансфер поляка 15 миллионов евро. «Атлетико» считает сумму завышенной, ведь контракт Милика с итальянским клубом истечет через полгода.
А сам Коста может вернуться в премьер-лигу, но не в «Челси», а в «Арсенал». Лондонский клуб давно следит за ситуацией с контрактом испанского бразильца и сейчас готов предложить ему соглашение. BBC пишет, что 32-летним форвардом интересуется не только «Арсенал», но и «Вулверхэмптон».
Забитцер еще ближе к «Тоттенхэму»
Ситуация вокруг капитана «Лейпцига» Марселя Забитцера развивается стремительно. «Тоттенхэм» давно обозначил интерес к 26-летнему австрийскому полузащитнику, а во вторник спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше подтвердил переговоры со «шпорами».
Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Тоттенхэм» предложил Забитцеру контракт до 2025 года, а сам австриец заинтересован в трансфере уже этой зимой. Вполне вероятно, что переход состоится в ближайшее время.
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