Бекхэм ждет Месси и Суареса в Майами. Главные слухи дня

Свежие трансферные новости последних суток.

ЦСКА не получит капитана «Маккаби»

Большая редкость в современном футболе: клуб на собственном сайте объявил, что отверг предложение другого клуба. «Маккаби» из Хайфы во вторник сообщил, что получил письмо от ЦСКА с вопросом об аренде 24-летнего полузащитника Неты Лави. «Клуб отклонил это предложение и объяснил свое решение тем, что перед капитаном команды стоят важные задачи на финишную часть сезона», — написано на сайте «Маккаби».

Лави — центральный полузащитник оборонительного плана. Косвенное подтверждение того, что ЦСКА ищет футболиста в опорную зону.

Бекхэм собирает звезд

«Интер Майами» намерен стать настоящим грандом мирового футбола. Слухов вокруг клуба, которым владеет Дэвид Бекхэм, очень много. Последние: вероятные трансферы нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Атлетико» Луиса Суареса. Как сообщил журналист Хави Кампос в эфире Catalunya Radio, оба могут уехать в США, но не раньше лета 2022 года.

Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает летом будущего года, а соглашение 33-летнего уругвайца с «Атлетико» — летом 2022-го.

Lionel Messi and Luis Suarez plan to play together at MLS club Inter Miami but not until 2022, according to Catalunya Radio.



Barca star Messi is contracted at Camp Nou until the end of the season, while Atletico's Suarez has a deal in Madrid until the summer of 2022. pic.twitter.com/Lx4d0fPBGn — Goal (@goal) December 29, 2020

Иско отправится в «Севилью» через полгода

AS утверждает, что полузащитник «Реала» Иско перейдет в «Севилью», но не зимой, а через полгода. По данным источника, 28-летний испанец хочет покинуть «Королевский клуб» из-за конфликта с капитаном «Реала» Серхио Рамосом, а «Севилья» — самый реальный вариант. Мадридцы не хотят отпускать игрока сейчас, но летом будут готовы продать Иско за 15-20 миллионов евро. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

Коста — в «Арсенал», Милик — в «Атлетико»?

Во вторник «Атлетико» объявил то, о чем говорилось давно: Диегу Коста и мадридский клуб расторгли контракт. Всезнающий инсайдер Фабрицио Романо тут же сообщил: Диего Симеоне хочет видеть в команде Аркадиуша Милика, но «Наполи» требует за январский трансфер поляка 15 миллионов евро. «Атлетико» считает сумму завышенной, ведь контракт Милика с итальянским клубом истечет через полгода.

А сам Коста может вернуться в премьер-лигу, но не в «Челси», а в «Арсенал». Лондонский клуб давно следит за ситуацией с контрактом испанского бразильца и сейчас готов предложить ему соглашение. BBC пишет, что 32-летним форвардом интересуется не только «Арсенал», но и «Вулверхэмптон».

Acuerdo con @diegocosta para la rescisi?n de su contrato. Desde el club le deseamos mucha suerte en la pr?xima etapa de su carrera profesional.



? https://t.co/Zgn4EcPGGw — Atl?tico de Madrid (@Atleti) December 29, 2020

Забитцер еще ближе к «Тоттенхэму»

Ситуация вокруг капитана «Лейпцига» Марселя Забитцера развивается стремительно. «Тоттенхэм» давно обозначил интерес к 26-летнему австрийскому полузащитнику, а во вторник спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше подтвердил переговоры со «шпорами».

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Тоттенхэм» предложил Забитцеру контракт до 2025 года, а сам австриец заинтересован в трансфере уже этой зимой. Вполне вероятно, что переход состоится в ближайшее время.