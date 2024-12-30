«Спартак» нашел защитника в Испании, Де Брейне может уехать в Турцию, «МЮ» хочет Джоба Беллингема

Обзор трансферных слухов.

Что в России?

«Спартаку» интересен защитник из Испании

Речь про Абеля Бретонеса, который выступает на левом краю обороны «Осасуны». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро, отступные за него составляют 20 миллионов. По данным журналиста Анхеля Гарсии, «Спартак» готов расстаться с 8-10 миллионами евро ради совершения трансфера. В «Осасуну» Бретонес перешел летом 2024 года из «Овьедо» за 2,8 миллиона.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два гола.

Вандерсон может вернуться в РПЛ

У бразильца Вандерсона серьезный опыт выступлений в чемпионате России — за пять лет в футболке «Краснодара» он провел 130 матчей и забил 16 голов. В январе 2023-го нападающий вернулся на родину, за 4,5 миллиона евро его подписал «Интернасионал». В текущем сезоне на его счету по 5 голов и ассистов в 43 матчах.

Как сообщает бразильский Globo, в скором времени Вандерсон может вернуться в Россию — на 30-летнего футболиста претендуют «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», также в его интересах заинтересован «Васко да Гама».

«Динамо» отказалось продать Бителло

По данным «СЭ», «Ботафого» сделал предложение «Динамо» о покупке полузащитника Бителло в размере 10 миллионов евро, но московский клуб эта сумма не устроила. Она даже близко не соответствует оценке 24-летнего игрока.

Контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028-го, на его счету 1 гол и 8 результативных передач в 15 матчах сезона. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Йошко Гвардиол. Фото Global Look Press

Главное в Европе

«Реал» ищет центрального защитника

На фоне эпидемии травм «Реал» вышел на рынок, чтобы укрепить свою самую проблемную зону. Как сообщает Relevo, мадридцы ищут защитника, похожего по профилю на Эдера Милитао. В список их интересов входят Мики ван де Вен из «Тоттенхэма», Йошко Гвардиол из «Манчестер Сити» и Кастелло Лукеба из «Лейпцига». Правда, сообщается, что каждый из трансферов обойдется в крупную сумму, и возможно с учетом летних планов по подписанию Трента Александр-Арнолда и Альфонсо Дэвиса «Реал» не решится осуществить масштабную покупку.

«Фенербахче» хочет подписать Де Брейне

По данным турецкой прессы, «Фенербахче» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне и готов предложить ему зарплату порядка 300 тысяч евро в неделю. Контракт 33-летнего бельгийца с «горожанами» истекает летом 2025-го, и пока новостей о его возможном продлении нет. Ранее сообщалось об интересе к Де Брейне со стороны клубов МЛС и Саудовской Аравии.

Пять возможных новичков «Ман Сити»

На фоне кризиса «Манчестер Сити» озаботился составлением конкретных трансферных планов на ближайшее будущее. Как сообщает ESPN, в сферу интересов «горожан» входят полузащитники Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Бруно Гимараеш («Ньюкасл»), которые рассматриваются в качестве замены травмированному Родри. В центр обороны планируется защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи, на фланг — краек «Ноттингем Форест» Ола Айна. Атаку «Ман Сити» собирается укрепить либо Флорианом Вирцем из «Байера», либо Джамалом Мусиалой из «Баварии».

Джоб Беллингем. Фото Global Look Press

«МЮ» хочет Беллингема

Правда, речь не о Джуде, а о его младшем брате Джобе, который выступает за «Сандерленд». По данным talksport, «МЮ» готов предложить за 19-летнего полузащитника порядка 20-25 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Беллингема-младшего четыре гола и три результативные передачи в 20 матчах чемпионшипа.

Также в список интересов «Манчестер Юнайтед» входит центральный защитник «Милана» Фикайо Томори. Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 22 миллиона евро.