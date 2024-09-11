Удивительный трансферный тренд: британские футболисты массово едут из АПЛ в Европу

Теперь они выступают даже в «Эмполи» и «Лас-Пальмасе».

Закрывшееся недавно в Европе трансферное окно подарило любопытный и, в принципе, кажущийся довольно необычным тренд — значительный приток британских футболистов с острова на континент. Явление это началось еще несколько лет назад, но именно этим летом стало по-настоящему массовым. Причем, что характерно, уезжают не только и даже не только суперзвезды или околотоповые футболисты (хотя и они тоже), но по большей части игроки средней руки, причем не только из АПЛ, но и из чемпионшипа и даже лиги 1 (третьего по силе английского дивизиона).

Сейчас в остальных чемпионатах топ-5 (то есть в Испании, Италии, Германии и Франции) выступают три десятка британцев (речь идет об англичанах, шотландцах или валлийцах), которые перешли в континентальные клубы из команд АПЛ и низших английских лиг или же прошли через их академии. При этом мы не берем в расчет ребят вроде Майкла Олисе или Адемолы Лукмана, которые родились в Англии, являются 100-процентными продуктами местной футбольной системы, но выступают за другие сборные, или игроков из Шотландии, которые отправились в континентальную Европу, минуя английские лиги.

30 человек — это много, особенно если вспомнить, что еще 5-6 лет назад британцев на континенте можно было пересчитать по пальцам одной руки. И, если мы говорим об усиливающемся тренде, 14 человек из этого списка, то есть почти половина, уехали из Англии этим летом.

Не сказать, что англичане (а в основном речь идет, конечно, о них) были в континентальной Европе какой-то экзотикой. Вовсе нет. Кевин Киган получил свой «Золотой мяч», выступая за «Гамбург». Гари Линекер играл в «Барселоне», а самый техничный британец второй половины 1980-х Крис Уоддл — в «Марселе». Пол Гаскойн засветился в «Лацио», а заметные полузащитники сборной Англии начала 1990-х Пол Инс и Дэвид Платт — в «Интере» и «Сампдории» соответственно. Потом звезд из Англии полюбил покупать «Реал» — речь о Стиве Макманамане, Майкле Оуэне и, конечно, Дэвиде Бекхэме (также в эту компанию затесался вечно травмированный защитник Джонатан Вудгейт). Дальше — валлиец Гарет Бэйл.

И в этом контексте играющий за «Баварию» Харри Кейн не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Его легко представить в том же «Реале», например. Точно так же не будет удивительным гипотетический отъезд в Мадрид Трента Александра-Арнольда — слухи об этом периодически ходят.

Но все равно, это по большей части были единичные случаи, касающиеся больших игроков. А когда в 2000-х АПЛ постепенно стала самой богатой и могущественной футбольной лигой мира, то отъезд из нее англичан, тем более такой массовый, стал казаться чем-то немыслимым. Зачем куда-то ехать, если ты и так на вершине мира — как в плане денег, так и в плане спортивной конкуренции? Именно поэтому нынешний тренд кажется таким удивительным и необычным, заставляющим обратить на себя внимание.

Молодые таланты и не пригодившиеся топ-клубам

Однако в этой волне миграции есть свои внутренние потоки. Первая группа — это молодые ребята, уехавшие в Европу в 17-18 лет, решив прокачивать свои навыки и выходить на взрослый уровень на континенте. Два самых ярких примера — Джейдон Санчо и Джуд Беллингем, которые считались большими талантами и выросли в больших игроков в Дортмунде. Сюда же можно, например, отнести Сэмюэла Айлинг Джуниора, который в 17 лет сменил академию «Челси» на молодежный состав «Ювентуса». Или вот «Санчо 2.0» — речь о 20-летнем Джеймсе Гиттенсе, который тоже перебрался в «Боруссию» из «Манчестер Сити».

Вторая группа — игроки, которые прошли академии топ-клубов, были уже под основным составом или даже начали регулярно играть за него, даже, может, провели один хороший сезон, но дальнейшего развития история не получила. Зато они пригодились хорошим командам за пределами АПЛ. К этой категории относятся Фикайо Томори, Тэмми Абрахам, Рубен Лофтус-Чик.

Анхель Гомеш (№ 19) в сборной Англии. Фото AFP

Крайне интересен случай Анхеля Гомеша. Миниатюрный полузащитник (рост — 168 см) родился в Лондоне в семье выходцев из Португалии, занимался в академии «Манчестер Юнайтед», играл за все юношеские и молодежные сборные Англии, а летом 2020-го, за несколько недель до своего 20-летия, на правах свободного агента перешел в «Лилль» и за следующие четыре года дорос до сборной Англии. Гомеш дебютировал за нее 7 сентября в матче Лиги наций с Ирландией.

И тут мы переходим к третьей категории — ребята из академий топ-клубов, которым по 20-22 года, которые не были особенно на слуху и которые не нужны воспитавшим их командам. Если раньше они в основном трудоустраивались в чемпионшипе или лиге 1, то теперь некоторые из них решают ехать в Европу. Как, скажем, Брук Нортон-Каффи (экс-«Арсенал») или Омари Форсон (экс-«МЮ»), которые на правах свободных агентов подписались с «Дженоа» и «Монцей» соответственно. Пожалуй, сюда же можно отнести и Тино Анджорина. Помните проспекта «Челси», который осенью 2021-го заглянул на полгода в «Локомотив», когда там рулил Ральф Рангник? Он потом еще два года мотался по арендам, а теперь будет пытаться заиграть в «Эмполи».

Середняки, выбравшие Европу

Наконец, самая, на мой взгляд, любопытная категория, которая, как и предыдущая, оформилась только этим летом — на континент поехали крепкие середнячки, которых вряд ли можно было представить себе играющими в Италии или Испании. Но тем не менее это случилось.

«Лас-Пальмас» подписал этим летом свободных агентов защитника Скотта Маккенноя и нападающего Олли Макберни. Первый четыре предыдущих сезона провел в «Ноттингем Форест», поднялся с клубом из чемпионшипа в АПЛ, где сыграл 25 матчей. У Маккенны — 37 матчей за сборную Шотландии, хороший футбольный возраст (27 лет). Казалось бы, все шансы найти клуб в Англии, но защитник предпочел отправиться на Канары.

28-летний Макберни последние пять лет провел в «Шеффилд Юнайтед», вылетал с «клинками» из премьер-лиги и поднимался обратно, 96 матчей и 13 голов в АПЛ. Наверняка мог найти себе команду, может и не в элите, но уж точно в чемпионшипе. Но, опять же, поехал в «Лас-Пальмас». Агенты, кстати, у него с Маккенной разные, если верить информации на Transfermarkt.

Че Адамс. Фото ФК «Торино»

Наконец, еще один игрок сборной Шотландии — Че Адамс — отправился в «Торино» на правах свободного агента. 28-летний форвард пять сезонов отыграл за «Саутгемптон», и «святые» по итогам прошлого сезоне вернулись в АПЛ после годичного отсутствия. Но игре в премьер-лиге Адамс предпочел командировку в Италию. Хотя, опять же, вполне мог трудоустроиться в Англии.

И если до этого речь шла о свободных агентах, то вот «Аталанта» выложила 12 миллионов евро за 26-летнего защитника «Эвертона» Бена Годфри. Понятно, что у «ирисок» куча проблем и нужда в деньгах, так что они наверняка довольны, но вот зачем Годфри — обычный центральный защитник уровня команды второй половины таблицы АПЛ — понадобился «Аталанте»? С другой стороны, в Бергамо умеют находить неочевидных игроков и выводить их на новый уровень, вспомнить хотя бы Робина Гозенса или Мартена Де Роона.

Кроме того, есть еще и пятая категория — которая вне всякой логики. Ну вот решил «Челси» избавиться от своего воспитанника Конора Галлахера, который в прошлом сезоне даже выходил на поле с капитанской повязкой. Или оказался Скотт Мактоминай больше не нужен «МЮ» — потому что нужно вписываться в ФФП и кого-то продать. Бывает, ничего необычного. Но вот то, что один оказался в «Атлетико», а второй в «Наполи» — это уже удивительно. Или взять Мэйсона Гринвуда: после обвинений в домашнем насилии дорога в АПЛ ему, очевидно, закрыта — карьеру нужно дальше строить на континенте.

С чем связан этот тренд?

Как мы видим, категории внутри этого потянувшегося на континент потока довольно разнородные, поэтому найти какую-то универсальную причину его возникновения невозможно. Да и период для наблюдения и анализа слишком короткий — интересно, сохранится ли эта тенденция дальше.

Вряд ли речь здесь идет о деньгах: средняя зарплата в том же «Ноттингеме», согласно данным Capology, — около двух миллионов фунтов в год (или 2,4 миллиона евро), в «Саутгемптоне» — примерно миллион фунтов (то есть примерно 1,4 миллиона евро). В «Лас-Пальмасе», для сравнения, средняя зарплата — 650 тысяч евро в год. Да и в чемпионшипе можно зарабатывать больше, чем в условном «Эмполи».

Но можно выдвинуть предположение, что с британскими футболистами сейчас начало происходить примерно то же самое, что и с канадскими хоккеистами: их слишком много и рабочих мест в АПЛ на всех не хватает. Академии английских клубов работают хорошо, юношеские и молодежные сборные последние 7-8 лет успешны на международном уровне. Внутривидовая конкуренция высока как никогда, плюс АПЛ, как и НХЛ, собирает лучших со всего мира. Поэтому приходится или сидеть в запасе, или идти играть в низшие лиги, или же ехать в Европу.