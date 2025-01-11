Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

Что в России?

Даса покинет «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитнику «Динамо» Эли Дасе его представители подыскивают варианты в Европе и МЛС. Также прорабатываются возможности продолжения карьеры в чемпионате Израиля.

У 32-летнего капитана сборной Израиля летом заканчивается контракт с бело-голубыми, московский клуб готов отпустить его бесплатно.

Даса играет за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне он провел 19 матчей за бело-голубых во всех турнирах и забил 1 гол.

Илича все-таки заманят в Россию?

Как стало известно «СЭ», «Торино» может запросить до 25 миллионов евро за потенциальный трансфер полузащитника Ивана Илича. На замену сербского футболиста итальянский клуб пытается приобрести Чезаре Касадеи из «Челси». Однако по состоянию на 10 января «Спартак» не делал «быкам» официального предложения.

Ранее о возможном переезде Илича в Москву сообщил «Чемпионат», отметив, что сделку будет непросто осуществить из-за финансовых условий. При этом тот факт, что окружение главного тренера красно-белых Деяна Станковича хорошо знает окружение футболиста, может помочь в этой ситуации.

Илич мог оказаться в РПЛ летом 2024 года. По данным «СЭ», трансфер Илича в «Зенит» сорвался из-за расхождений в сумме выкупа футболиста. Тогда «Торино» запрашивал 30 миллионов за переход серба.

Напомним, полузащитник выступает за «Торино» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний серб провел 12 матчей в серии А, отметившись 1 голом. В 2024-м он принимал участие в чемпионате Европы.

Томаш Тавареш. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тавареш уедет в Португалию

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Томаш Тавареш отправится в аренду до конца сезона без права выкупа в португальский ABC.

На данный момент стороны обговаривают последние детали сделки.

23-летний португалец в текущем сезоне провел 4 матча за ЛАСК, в которых отметился 1 голевой передачей.

Ранее стало известно, что австрийский клуб не взял Тавареша на зимние сборы и ведет переговоры о досрочном прекращении аренды.

Грулев — в «Пари НН»

«Динамо» и «Пари НН» достигли соглашения о трансфере полузащитника Вячеслава Грулева. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года.

Грулев уже выступал за «Пари НН» в сезоне-2019/20. Тогда он находился в клубе на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне Грулев провел за бело-голубых 8 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Артур. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Атлетико Минейро» отказался от трансфера Артура

«Атлетико Минейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по поводу перехода Артура, сообщает ESPN.

Ранее появилась информация, что бразильский клуб предложил сине-бело-голубым 10 миллионов евро за бразильца и 10 процентов от следующей продажи.

Как отмечает источник, «Зенит» хочет получить за Артура не менее 15 миллионов евро. В «Атлетико Минейро» признали эту сумму выходящей за рамки бюджета на 2025 год, поэтому отказались от дальнейших переговоров с клубом из Санкт-Петербурга.

Артур присоединился к «Зениту» в январе 2024 года. В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач.

Матиас Перес. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Перес покидает «Оренбург»?

Как стало известно «СЭ», защитник «Оренбурга» Матиас Перес не прибыл с командой на медосмотр в Москву.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что 25-летний аргентинец может продолжить карьеру в парагвайском «Серро Портеньо».

Перес перешел в «Оренбург» из «Лануса» в 2022 году. В текущем сезоне защитник сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Главное в Европе

Сколько «Манчестер Сити» заплатит за Хусанова?

«Манчестер Сити» и «Ланс» договорились о трансфере защитника Абдукодира Хусанова в английский клуб. По информации Sky Sport, стороны согласовали переход за 50 миллионов евро с учетом бонуса. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что речь идет о 40 миллионах евро.

Игрок сборной Узбекистана перешел во французский клуб из «Энергетика-БГУ» в июле 2023 года за 100 тысяч евро.

Действующий контракт 20-летнего защитника рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Хусанов провел 16 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Наполи» требует у «ПСЖ» 80 миллионов евро за Хвичу. Игрок также интересен «МЮ»

«Наполи» продолжает переговоры с «ПСЖ» по переходу нападающего Хвичи Кварацхелии в Париж. По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы по-прежнему хотят получить за игрока сборной Грузии 80 миллионов евро.

Представители 23-летнего грузина обсуждают условия с «ПСЖ», поскольку чемпионы Франции предлагают зарплату более чем в 4 раза больше его текущего оклада.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». По информации L'Equipe, английский клуб готов предложить обмен на форварда Маркуса Рэшфорда.

В этом сезоне Хвича сыграл в 19 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Ранее нападающий выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузина в 85 миллионов евро.