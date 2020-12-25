«Ливерпуль» заинтересован в бывшем игроке «Зенита», в «ПСЖ» все меняется

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Большие перемены в Париже

Главная новость четверга в европейском футболе — это, безусловно, увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «ПСЖ». Решение неожиданное, особенно с учетом того, что парижане каких-то четыре месяца назад играли в финале Лиги чемпионов. Официально об отставке Тухеля еще не объявили, но Килиан Мбаппе уже посвятил ему прощальный пост.

Заменить Тухеля в «ПСЖ» должен Маурисио Покеттино. Вслед за перестановками в тренерском штабе, видимо, последуют и изменения в составе. Tuttomercatoweb сообщает, что в Париж может переехать Кристиан Эриксен. Новости о датском полузащитнике, которого «Интер» выставил на трансфер, появляются каждый день, но переход в «ПСЖ» в свете возможного прихода Покеттино выглядит весьма логичным: они вместе успешно работали в «Тоттенхэме».

Датчанин не смог добиться места в основном составе «Интера», Антонио Конте не рассчитывает на него. Источник указывает, что в сделку могут включить полузащитника Леандро Паредеса.

Крайний защитник «Тоттенхэма» Серж Орье и вовсе открыто заявил, что хочет вновь играть за «ПСЖ». «Был бы рад вернуться, — цитирует Орье Actu Foot. — От предложений из Парижа я никогда не откажусь. «ПСЖ» — мой любимый клуб».

Орье перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» летом 2017 года за 15 миллионов евро. В парижском клубе он провел два года.

«Ливерпуль» заинтересован в Гарае

«Ливерпуль» в этом сезоне испытывает колоссальные проблемы с составом. В первую очередь это касается центра обороны. Виргил ван Дейк и Джо Гомес выбыли на долгий срок, Жоэль Матип играет нерегулярно. В итоге в недавнем статусном матче с «Тоттенхэмом» в центре обороны «красных» вышли профильный опорник Фабинью и 19-летний Рис Уильямс. «Ливерпулю» , безусловно, нужны варианты в центре обороны.

Todofichajes сообщает, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании 34-летнего аргентинца Эсекиэля Гарая. На данный момент он находится без клуба, летом у него закончился контракт с «Валенсией». Ну а мы помним Гарая по выступлениям за «Зенит», в России он провел два сезона.

?? Данил Липовой завершил аренду в «Химках»



Полузащитник вернулся в расположение «Динамо» и в январе отправится с основной командой на «ВТБ Тренировочный сбор» в Турцию.



С возвращением, Данил ?#Липовой #ДинамоМосква pic.twitter.com/aY5OTCPNRT — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 24, 2020

«Динамо» вернуло Липового

В России день прошел относительно спокойно. Да, были новости о кандидатах на пост главного тренера «Спартака», но там пока ничего конкретного.

Зато конкретика есть в «Динамо»: Данил Липовой досрочно вернулся в состав бело-голубых из аренды в «Химках». Изначально аренда игрока была рассчитана до конца нынешнего сезона, но на зимние он отправится уже с основой «Динамо». В нынешнем сезоне Липовой принял участие в восьми матчах РПЛ.