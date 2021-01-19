«Зенит» в очереди за румыном, «Челси» готовит рекордный трансфер

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«Зенит» интересуется румынским бомбардиром

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман может продолжить карьеру в чемпионате России. Gazeta Sporturilor внесла «Зенит» в длинный список клубов, которые претендуют на 22-летнего румынского форварда. Туда также вошли «Фенербахче», «Парма», «Рома», «Севилья», «Фейеноорд», «Аталанта» и «Шеффилд Юнайтед».

Статистика Мана в текущем сезоне чемпионата Румынии впечатляет: в 15 матчах он забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Действующий контракт нападающего со «Стяуа» рассчитан до лета 2024 года. С 2018 года Ман вызывается в сборную Румынии.

Исландец из «Краснодара» «Ростова» поехал во Львов

Бывший защитник «Ростова» и «Краснодара» Рагнар Сигурдссон перешел в «Рух». Как сообщает пресс-служба львовского клуба, контракт 34-летнего исландского футболиста рассчитан на полгода. В соглашении прописана опция продления еще на один сезон. Сигурдссон будет выступать за «Рух» под 22-м номером.

На Евро-2016 Сигурдссон забил один из главных мячей в истории сборной Исландии. Его гол в ворота англичан стал победным, и исландцы сенсационно вышли в четвертьфинал. С 2014 по 2016 год Сигурдссон защищал цвета «Краснодара», а с 2018-го по 2020-й играл за «Ростов». Последним клубом Сигурдссона был «Копенгаген», за который он выступал в 2020 году.

28-летний австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба близок к переходу в мадридский «Реал». Как сообщает Marca, все детали согласованы, футболист переедет в Испанию летом на правах свободного агента.

Контракт Алабы с «Баварией» истекает по окончании сезона, и «Реал» воспользовался ситуацией. «Королевский клуб» подписал с австрийцем 4-летний контракт с зарплатой 11 миллионов евро. Алаба уже прошел медицинское обследование в присутствии клубного врача «Реала».

В составе «Баварии» Алаба девять раз становился чемпионом Германии и два раза выигрывал Лигу чемпионов.

Real Madrid have reached an agreement to sign David Alaba from Bayern Munich in summer, per @marca ? pic.twitter.com/zspHuPtUjv — B/R Football (@brfootball) January 18, 2021

«Челси» готовит рекордный трансфер

«Челси» готовится подписать норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанна. Как сообщает The Athletic, 20-летний форвард станет главной трансферной целью лондонцев текущим летом.

С 2022 года отступные составят 75 миллионов евро, но «Челси» готов раскошелиться уже по окончании нынешнего сезона и тем самым обновить клубный трансферный рекорд. В настоящее время самые дорогие трансферы в истории клуба — Кай Хаверц и Кепа Аррисабалага, каждый из которых, по сведениям Transfermarkt.com, стоил по 80 миллионов евро.

Холанн перешел в «Боруссию» в январе 2020-го и сразу стал основным нападающем команды. В текущем сезоне на его счету 19 мячей в 17 матчах во всех турнирах.

Chelsea are willing to break their transfer record to sign Erling Haaland from Borussia Dortmund in the summer, according to The Athletic ? pic.twitter.com/hQWdGbbU08 — Goal (@goal) January 18, 2021

Полузащитник «Реала» Эден Азар может продолжить карьеру в «Фенербахче». По информации A Bola, стамбульцы рассматривают вариант аренды бельгийца до конца сезона.

В ближайшее время «Фенербахче» должен подписать другого звездного футболиста — Месута Езила. Хавбек уже расторг контракт с «Арсеналом» и объявил о переходе в стамбульский клуб.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Из-за частых травм он провел за полтора сезона только 32 матча во всех турнирах и забил три мяча.