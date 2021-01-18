«Спартак» ведет переговоры с Промесом. Бистрович покинет ЦСКА?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Красно-белые и Промес

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов в интервью «СЭ» рассказал о подробностях переговоров по возвращению в московский клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

— Стороны находятся в контакте. Пока это все. Договоренностей никаких нет. Это очень сложные переговоры. Ни о каких шансах речь идти не может. Кроме того, что я сказал, не могу сказать. Когда ждать новых подробностей? Нам чем быстрее, тем лучше, но пока этапов нет. Нет ни официального предложения, ни отказа, — подчеркнул Фетисов.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне 29-летний голландец провел 23 матча за «Аякс» во всех турнирах и забил шесть голов.

Как пишет в своем Telegram-канале журналист Нобель Арустамян, хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перейдет в «Гезтепе» на правах аренды до конца текущего сезона. Турецкий клуб сможет выкупить 22-летнего хорвата за 3 миллиона евро.

Ранее армейцы сообщили, что Бистрович не полетел с командой на сбор в Испанию из-за переговоров.

Полузащитник Кристиян Бистрович ?? не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды #Кампоамор2021?? — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021

Контракт хорвата с красно-синими действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Бистрович провел 20 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил три мяча и отдал один голевой пас.

Гайч и «Генк»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов «Генка», утверждает Voetbal24. Бельгийский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца в качестве замены Полу Онуачу, на которого претендует «Лион».

Ранее TMW сообщал о том, что Гайч может перейти в «Дженоа». По информации журналиста Альфредо Педуллы, аргентинец уже дал согласие на трансфер в генуэзский клуб.

Гайч перешел в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гайч провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Манджукич и «Милан»

Нападающий Марио Манджукич в ближайшее время подпишет контракт с «Миланом». По информации Football Italia, 34-летний хорват уже прилетел в Милан для прохождения медосмотра.

Контракт с Манджукичем будет действовать до конца текущего сезона. Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль», который он покинул в июле.

Манджукич известен по выступлениям за «Ювентус» с 2015 по 2020 год. В составе туринцев хорват пять раз становился чемпионом Италии.

Полузащитник Месут Езил в скором времени станет игроком «Фенербахче», сообщает официальный Twitter клуба. 32-летний хавбек уже прилетел в Стамбул.

Bilgilendirme | Kul?b?m?z, transfer s?re?lerini ilerletmek i?in Mesut ?zil'i ?stanbul'a getiriyor. ??



Club Statement: Our club is bringing Mesut ?zil to Istanbul to continue the transfer processes. pic.twitter.com/Wt0gR8xRSk — Fenerbah?e SK (@Fenerbahce) January 17, 2021

Последним клубом Езила был «Арсенал», за который он выступал с 2013 года. В текущем сезоне полузащитник не провел ни одного матча за «канониров» и договорился о досрочном расторжении контракта за полгода до окончания срока его действия.

Ранее Езил выступал за «Шальке», «Вердер» и «Реал».

«ПСЖ» и Серхио Рамос

Как сообщает Get French Football News, «ПСЖ» не намерен осуществлять трансфер защитника и капитана «Реала» Серхио Рамоса. Причина — джентльменское соглашение, не позволяющее этим клубам переманивать друг у друга футболистов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — основные претенденты на 34-летнего испанца. Его контракт с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне Рамос провел 18 матчей за «Реал», забил три мяча и отдал один голевой пас.