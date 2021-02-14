Рондон прошел медосмотр перед переходом в «ЦСКА», Промес вновь не играет за «Аякс»

Рассказываем о самых интересных трансферных новостях и слухах прошедшего дня.

Рондон и Бохинен все ближе к «ЦСКА»

Венесуэльский нападающий «Дальянь Ифан» Соломон Рондон прошел медицинские тесты перед подписанием контракта с «ЦСКА», сообщили в эфире DIRECTV Sports. В ближайшие дни все стороны должны официально объявить о сделке. Футболист перейдет в московский клуб на правах аренды до конца сезона, с возможностью продления договора еще на один год. В прошедшем сезоне китайской Суперлиги форвард провел 16 матчей и забил 9 мячей. Напомним, ранее 31-летний форвард уже играл в российском чемпионате. Болельщикам он запомнился по выступлениям за «Рубин» и «Зенит».

Кроме того, стали известны финансовые подробности по переходу футболиста «Стабека» Эмиля Бохинена. Как сообщает норвежский портал Budstikka, «армейцы» заплатят 2 миллионов евро за 21-летнего полузащитника, контракт которого истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt.de. оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

«Аякс» вновь не выпускает Промеса на поле

29-летний нападающий «Аякса» Квинси Промес вновь не попал в заявку на матч своей команды. Накануне, амстердамский клуб проводил выездной поединок против «Хераклеса» в рамках чемпионата. Данная встреча стала второй подряд для нападающего, в которой он не принимал участия. Напомним, ранее стало известно, что Промес прибудет в Москву не ранее следующей недели.

«Арсенал» нашел будущую звезду

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести 18-летнего нападающего «Спортинга» Тиагу Томаша. По информации The Sun, «канониры» торопятся подписать футболиста, так как видят в нем большой потенциал. Технический директор клуба Эду Гаспар уже связался со своими португальскими коллегами, чтобы обсудить возможные условия сделки. Несмотря на тот факт, что недавно игрок подписал новый пятилетний контракт с опцией выкупа в 52 миллиона фунтов стерлингов, «Арсенал» надеется сойтись на более низкой цене. Сообщается, что «Спортинг» может быть готов отпустить Томаша за ?20 миллионов.

Нападающий дебютировал за основную команду в нынешнем сезоне. В 25 матчах команды форвард отличился пять раз.

Доннарумма покинет «Милан»?

Вратарь «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может сменить клубную прописку по окончании сезона. La Gazzetta dello Sport сообщает, что в услугах 21-летнего голкипера заинтересован «ПСЖ». Спортивный директор «парижан» Леонардо неоднократно пытался переманить игрока, знакомого ему по работе в итальянском клубе, однако до конкретных переговоров дело так и не доходило. Сейчас же ситуация может кардинально измениться. Дело в том, что у голкипера истекает контракт, и уже сейчас он может вести переговоры с любым клубом. Отмечается, что «Милан» готов предложить Доннарумме долгосрочный контракт с окладом в 7,5 миллионов евро. Однако данный факт не устраивает агента игрока, который требует для своего клиента 10 миллионов евро. Отметим, что сайт Transfermarkt.de. оценивает стоимость голкипера в 60 миллионов евро.

Филипп Нагорный