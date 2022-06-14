«Рубин» подписал экс-защитника «Краснодара», «Ливерпуль» берет игрока за 100 миллионов, легенда «Ювентуса» уехала в США

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Защитник Александр Мартынович стал игроком «Рубина». Центрбек перешел в стан казанцев на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года. До этого 34-летний футболист выступал за «Динамо» (Минск) и «Краснодар». В прошедшем сезоне РПЛ белорус сыграл восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес подпишет соглашение с «Ливерпулем». Сумма трансфера составит 75 миллионов евро. При определенных условиях она может возрасти до 100 миллионов. Ожидается, что контракт футболиста с клубом будет рассчитан до 2028 года. В минувшем чемпионате Португалии 22-летний форвард провел 28 матчей, забил 26 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх стал игроком «Баварии». Контракт подписан до 2027 года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В мюнхенском клубе 20-летний голландец будет получать 4,5 миллиона евро в год. В прошедшем сезоне эредивизи хавбек сыграл 30 матчей, забил два мяча и отдал пять голевых передач.

Неманья Матич. Фото Global Look Press

Матич близок к переходу в «Рому»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, полузащитник Неманья Матич в ближайшее время может перейти в «Рому». Серб прибыл в Рим для прохождения медосмотра. Контракт хавбека с «волками» будет рассчитан до 2023 года. До этого 33-летний игрок выступал за «Колубару», «Кошице», «Челси», «Витесс», «Бенфику» и «Манчестер Юнайтед». Transfermarkt оценивает Матича в шесть миллионов евро.

Кьеллини уехал в МЛС

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини перешел в «Лос-Анджелес». Соглашение рассчитано до 2023 года. В составе «Юве» итальянец выиграл 19 трофеев, среди них — девять чемпионств, пять Кубков и пять Суперкубков страны. В прошедшем сезоне 37-летний игрок принял участие в 21 матче серии А и не отметился результативными действиями.